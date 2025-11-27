Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. In allen Märkten außer der Türkei habe der britische Telekommunikationskonzern beim Wachstum des Dienstleistungsumsatzes aus eigener Kraft positiv überrascht, schrieb Robert Grindle am Montag. Zudem sei die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen zu so einem frühen Zeitpunkt im Geschäftsjahr ermutigend./la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.18 £
|
Abst. Kursziel*:
26.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
|
10:30
|Vodafone raises profit guidance as billionaire Xavier Niel takes stake (Financial Times)
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09:28
|Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
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24.07.26
|Börse London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
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24.07.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
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24.07.26
|FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vodafone Group von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
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20.07.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.ch)
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20.07.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
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17.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Vodafone Group PLC
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|Vodafone Group Sell
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|13.07.26
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|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|12.05.26
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|05.05.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
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|13.05.26
|Vodafone Group Halten
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|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
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|Vodafone Group Hold
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