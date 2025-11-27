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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

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27.07.2026 09:29:41

Vodafone Group Buy

Vodafone Group
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. In allen Märkten außer der Türkei habe der britische Telekommunikationskonzern beim Wachstum des Dienstleistungsumsatzes aus eigener Kraft positiv überrascht, schrieb Robert Grindle am Montag. Zudem sei die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen zu so einem frühen Zeitpunkt im Geschäftsjahr ermutigend./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:19 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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