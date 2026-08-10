Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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10.08.2026 15:58:13
LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge
Der FTSE 100 verzeichnet am Montagnachmittag Verluste.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.37 Prozent leichter bei 10’860.78 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.256 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’901.09 Punkte an der Kurstafel, nach 10’901.09 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’835.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10’910.87 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’497.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 10’233.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 9’095.73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9.14 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Metlen Energy Metals (+ 2.44 Prozent auf 49.56 EUR), BP (+ 1.31 Prozent auf 5.24 GBP), Glencore (+ 1.26 Prozent auf 5.64 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.22 Prozent auf 14.14 GBP) und Rolls-Royce (+ 1.12 Prozent auf 15.47 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Coca-Cola HBC (-4.15 Prozent auf 47.54 GBP), BAT (-3.19 Prozent auf 42.80 GBP), Imperial Brands (-2.75 Prozent auf 27.14 GBP), Persimmon (-2.70 Prozent auf 11.35 GBP) und Vodafone Group (-2.45 Prozent auf 1.18 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25’036’077 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306.904 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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