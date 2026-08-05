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FTSE 100 im Blick 05.08.2026 17:58:13

Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus

Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus

Der FTSE 100 zeigte sich am Mittwochabend wenig verändert.

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Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 10’888.30 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.233 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 10’879.00 Punkte an der Kurstafel, nach 10’879.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’836.86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’952.31 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.186 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 10’679.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10’219.11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’142.73 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.42 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Next (+ 5.74 Prozent auf 156.60 GBP), Endeavour Mining (+ 5.67 Prozent auf 38.42 GBP), Fresnillo (+ 4.49 Prozent auf 27.47 GBP), Glencore (+ 4.12 Prozent auf 5.73 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3.92 Prozent auf 50.15 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Prudential (-6.39 Prozent auf 10.25 GBP), HSBC (-4.67 Prozent auf 15.11 GBP), Auto Trader Group (-2.84 Prozent auf 5.20 GBP), ConvaTec (-2.44 Prozent auf 2.24 GBP) und Vodafone Group (-2.14 Prozent auf 1.14 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 107’205’369 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 320.106 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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