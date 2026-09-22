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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui von 10,50 auf 10,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die eingeengte operative Ergebniszielspanne (Ebit) passe zu früheren Aussagen des Unternehmenschefs, wonach es eine Enttäuschung wäre, wenn der Reisekonzern nur deren unteres Ende erreichen würde, schrieb Richard Stuber in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick auf das erste Halbjahr 2027 erscheine indes durchwachsener./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 08:52 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.