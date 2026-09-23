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Führungswechsel 23.09.2026 11:16:07

LUKB-Aktie leichter: Stefan Studer wird ab 2027 neuer CEO

LUKB-Aktie leichter: Stefan Studer wird ab 2027 neuer CEO

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) erhält zum Jahreswechsel einen neuen Chef.

Stefan Studer übernimmt den CEO-Posten vom langjährigen Bankchef Daniel Salzmann, wie die LUKB am Mittwoch mitteilte.

Damit hat ein Interner das Rennen gemacht. Studer ist schon Mitglied der LUKB-Geschäftsleitung und leitet heute das Privat- und Gewerbekundengeschäft.

Der 1974 geborene Studer wuchs in Luzern auf und übernahm 2011 die Leitung des Firmenkundengeschäfts der Credit Suisse in der Zentralschweiz. Er bringe umfassende Führungserfahrung und das notwendige breite Fachwissen mit, begründete Verwaltungsratspräsident Markus Hongler die Wahl im Communiqué. Studer kenne zudem beide Welten, die einer Schweizer Grossbank und die einer grossen Kantonalbank.

Seit 2015 bei der LUKB

Bei der LUKB habe er ab 2015 gemeinsam mit seinen rund 450 Mitarbeitenden dafür gesorgt, dass die für das Institut traditionell wichtigen Geschäftsbeziehungen zu den Gewerbekunden ausgebaut und vertieft wurden. Er sei auch massgeblich an der Entwicklung der neuen Strategie "LUKB30" beteiligt gewesen.

Studer folgt auf den Daniel Salzmann, der seit 2014 die Geschicke der Bank als CEO verantwortete. Insgesamt war dieser laut den Angaben 22 Jahre Geschäftsleitungsmitglied.

Salzmann für VR nominiert

Er soll nun seine Erfahrung in den Verwaltungsrat einbringen. Er wird gemäss den Plänen dort den Sitz von Martha Scheiber übernehmen, die nach 12 Jahren an der kommenden GV nicht mehr zur Wahl antreten werde.

"Mit seinem Banking-Know-how und seinem breiten Netzwerk auf dem Schweizer Finanzplatz wird Daniel Salzmann unser Gremium optimal ergänzen", so Verwaltungsratspräsident Hongler. Martha Scheibers Amt der VR-Vizepräsidentin soll das heutige VR-Mitglied und Stöckli-CEO Marc Gläser übernehmen.

In der 12-jährigen Amtszeit von Salzmann habe sich die LUKB zu einer der führenden Universalbanken der Schweiz entwickelt, so der VRP weiter. "Daniel Salzmann ist die treibende Kraft hinter dem einzigartigen Geschäftsmodell der LUKB." Insbesondere habe er Kompetenzzentren aufgebaut, mit denen die Bank heute in ausgewählten Bereichen zu den national führenden Anbietern zähle.

Zeitweise verliert die LUKB-Aktie im Heimathandel 0,17 Prozent auf 116,60 Franken.

rw/to

Luzern (awp)

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Luzerner Kantonalbank-Aktie zieht an: LUKB steigert Konzerngewinn im ersten Quartal

Bildquelle: Keystone
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