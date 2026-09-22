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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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23.09.2026 10:28:31

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
63.57 CHF -1.24%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 22. September habe der Brauereikonzern den seit 2021 vollzogenen Strategiewechsel von externem hin zu internem Wachstum in den Mittelpunkt gestellt, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diesen Weg wolle das Unternehmen im Rahmen seines Zehnjahresplans auch weitergehen, dessen Wegstrecke nun zur Hälfte geschafft sei. Bei den Investoren sollte das auf ein positives Echo stoßen./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.64 € 		Abst. Kursziel*:
31.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.31%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
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