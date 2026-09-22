AB InBev 63.57 CHF -1.24% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 22. September habe der Brauereikonzern den seit 2021 vollzogenen Strategiewechsel von externem hin zu internem Wachstum in den Mittelpunkt gestellt, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diesen Weg wolle das Unternehmen im Rahmen seines Zehnjahresplans auch weitergehen, dessen Wegstrecke nun zur Hälfte geschafft sei. Bei den Investoren sollte das auf ein positives Echo stoßen./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.