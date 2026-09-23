FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 5. Oktober werde der Gasekonzern seinen neuen Vierjahres-Strategieplan sowie einen Finanzrahmen mit aktualisierten Wachstums-, Margen- und Kapitalverwendungszielen vorstellen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie sieht die Franzosen weiter als eines der besten Branchenunternehmen an und lobte, dass Air Liquide in der Vergangenheit den Worten meist habe Taten folgen lassen. Dies verleihe den anstehenden neuen Zielen Glaubwürdigkeit. Der jüngst berichtete Einstieg des aktivistischen Investors Elliott sollte an der Unternehmensstrategie nichts wesentlich ändern, könnte aber die Bedeutung von Kapitalverwendung und Ausschüttungen stärker in den Fokus rücken./rob/gl/mis;