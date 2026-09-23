Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Air Liquide Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am 5. Oktober werde der Gasekonzern seinen neuen Vierjahres-Strategieplan sowie einen Finanzrahmen mit aktualisierten Wachstums-, Margen- und Kapitalverwendungszielen vorstellen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie sieht die Franzosen weiter als eines der besten Branchenunternehmen an und lobte, dass Air Liquide in der Vergangenheit den Worten meist habe Taten folgen lassen. Dies verleihe den anstehenden neuen Zielen Glaubwürdigkeit. Der jüngst berichtete Einstieg des aktivistischen Investors Elliott sollte an der Unternehmensstrategie nichts wesentlich ändern, könnte aber die Bedeutung von Kapitalverwendung und Ausschüttungen stärker in den Fokus rücken./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
192.00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
168.00 €
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Abst. Kursziel*:
14.29%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
168.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.81%
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Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
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KGV*:
-