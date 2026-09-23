DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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23.09.2026 11:39:36
DHL-Aktie schwächer: Quecksilberverdacht in deutschem Paketzentrum
Feuerwehrspezialkräfte haben im Zusammenhang mit einem eventuellen Quecksilbervorfall in einem DHL-Paketzustellzentrum im mecklenburgischen Leizen eine Substanz gesichert, die nun analysiert wird.
Der Stoff sei im Zustellzentrum, im Zustellerfahrzeug und auch in den privaten Räumen der Zustellerin gesichert worden. Die 50-jährige Mitarbeiterin hatte sich am Dienstag an die Polizei gewandt, nachdem sie körperliche Beschwerden verspürt hatte, die einer Vergiftungserscheinung mit Quecksilber ähnelten.
Seit Dienstagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr an dem DHL-Standort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im Einsatz. Das Gebäude bleibe für Mitarbeiter bis auf weiteres gesperrt, hiess es. Auch private Räumlichkeiten der betroffenen Paketzustellerin in Röbel wurden durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr überprüft.
Die Frau wurde am Dienstag vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, das sie aber zwischenzeitlich wieder verlassen konnte. DHL betonte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter hätten höchste Priorität.
Zeitweise fällt die DHL-Aktie im XETRA-Handel um 1,57 Prozent auf 57,70 Euro.
/hr/DP/men
LEIZEN (awp international)
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