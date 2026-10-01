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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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07.10.2026 11:36:01

Unilever Sell

Unilever
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass sich die Absatzmengen des Lebensmittelherstellers leicht normalisiert haben dürften. Die Jahresziele hält er für gut untermauert. Der Fokus dürfte jedoch rasch in Richtung des im November in New York anstehenden Kapitalmarkttages gehen. Dort könnten ein neues Produktivitätsprogramm und ein mittelfristiges Margenziel von 21 bis 23 Prozent angekündigt werden./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43.90 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
45.79 £ 		Abst. Kursziel*:
-4.14%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
45.91 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.37%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
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