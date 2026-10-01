Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass sich die Absatzmengen des Lebensmittelherstellers leicht normalisiert haben dürften. Die Jahresziele hält er für gut untermauert. Der Fokus dürfte jedoch rasch in Richtung des im November in New York anstehenden Kapitalmarkttages gehen. Dort könnten ein neues Produktivitätsprogramm und ein mittelfristiges Margenziel von 21 bis 23 Prozent angekündigt werden./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43.90 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
45.79 £
|
Abst. Kursziel*:
-4.14%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
45.91 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.37%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
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30.09.26
|FTSE 100-Papier Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unilever-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
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|Bernstein Research
|25.09.26
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|06.10.26
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|05.10.26
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|30.09.26
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|25.09.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
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