ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass sich die Absatzmengen des Lebensmittelherstellers leicht normalisiert haben dürften. Die Jahresziele hält er für gut untermauert. Der Fokus dürfte jedoch rasch in Richtung des im November in New York anstehenden Kapitalmarkttages gehen. Dort könnten ein neues Produktivitätsprogramm und ein mittelfristiges Margenziel von 21 bis 23 Prozent angekündigt werden./ck/rob/gl;