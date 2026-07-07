Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5650 auf 5700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heißen Unilever, L'Oreal und Haleon./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.26 £
|
Abst. Kursziel*:
20.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.44%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
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