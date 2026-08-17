Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’306.9 -0.6%  SPI 20’187 -0.6%  Dow 53’518 -0.4%  DAX 26’366 -0.3%  Euro 0.9382 -0.1%  EStoxx50 6’539 0.0%  Gold 4’421 1.0%  Bitcoin 51’689 1.2%  Dollar 0.8099 -0.4%  Öl 89.0 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Gold nimmt die 4'400-Dollar-Marke ins Visier - So weit ging es seit dem Jahrestief nach oben
Unusual Machines mit grossem Analystenlob: Bessere Alternative zu DroneShield?
AstraZeneca-Aktie zieht dennoch an: Volrustomig erreicht Studienziele bei Lungenkrebs wohl nicht
SpaceX-Aktie im Blick: Erstmals Milliardenbeteiligung von Norwegens Staatsfonds
Suche...
Plus500 Depot

ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

28.83
CHF
0.47
CHF
1.64 %
17:03:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 11:56:13

ING Group Hold

ING Group
29.04 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der niederländischen Banken hätten erneut die Stärke des heimischen Geschäftsumfelds bestätigt, schrieb Theo Massing in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzuge strategisch aber weiterhin ABN Amro gegenüber ING als Wette auf die Dynamik im niederländischen Privatkundengeschäft./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.03 € 		Abst. Kursziel*:
-0.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
30.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.45%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:56 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 ING Group Kaufen DZ BANK
03.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

ING Group 28.83 1.64% ING Group