ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der niederländischen Banken hätten erneut die Stärke des heimischen Geschäftsumfelds bestätigt, schrieb Theo Massing in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzuge strategisch aber weiterhin ABN Amro gegenüber ING als Wette auf die Dynamik im niederländischen Privatkundengeschäft./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Hold
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.03 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.45%
|
Analyst Name::
Theo Massing
|
KGV*:
-
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|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
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|05.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|28.83
|1.64%
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