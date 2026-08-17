E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie auf dem Prüfstand
|
17.08.2026 12:49:44
Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie
Deutsche Bank AG-Analyst James Brand hat eine ausführliche Untersuchung des EON SE-Papiers durchgeführt.
Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die EON SE-Aktie zeigte sich um 12:31 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17.47 EUR an der Tafel. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 17.38 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’164’217 EON SE-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 11.6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu E.ON SE
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
14.08.26
|JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für EON SE-Aktie (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an EON SE-Aktie (finanzen.ch)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.