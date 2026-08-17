Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 12:31 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17.47 EUR an der Tafel. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 17.38 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’164’217 EON SE-Aktien. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 11.6 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.