STRATEC 21.02 CHF 3.70% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten die erwartete Verbesserung gegenüber dem Vorquartal gezeigt, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Diagnostikkonzern sei zu einem deutlichen Gewinnwachstum zurückgekehrt./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.