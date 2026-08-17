AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach jüngsten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Richard Vosser sah am Montag die starken Ergebnisse von SAFFRON als insgesamt ermutigend an. Die Einstellung der Behandlung mit Volrustomig in der Studie eVOLVE-Lung02 sei enttäuschend, doch sei diese Studie als risikoreich eingestuft gewesen. Vosser geht davon aus, dass die Konsensschätzungen moderat steigen werden./rob/ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
135.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
115.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:59
|AstraZeneca: Pharmakonzern stoppt wichtige Studie zu Lungenkrebs-Mittel (Spiegel Online)
|
10:02
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|03.08.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|126.70
|-0.83%
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