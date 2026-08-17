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Krypto-Marktbericht 17.08.2026 12:43:06

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.

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Am Montagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 0,70 Prozent auf 63.268,22 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (63.268,22 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -11,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin am Montagmittag nach. Um 0,46 Prozent auf 43,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 44,17 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.874,16 US-Dollar) geht es um 0,91 Prozent auf 1.891,16 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 auf. Es geht 0,08 Prozent auf 203,86 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 203,70 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 0,9958 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,9920 US-Dollar wert.

Nach 409,87 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Montagmittag um 1,97 Prozent auf 417,93 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1729 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1749 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1574 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1562 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3309 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3322 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 603,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (602,94 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,08 Prozent.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0701 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 0,97 Prozent auf 75,27 US-Dollar, nach 74,55 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Avalanche-Kurs kaum vom Fleck. Nach 6,322 US-Dollar am Vortag, tendiert Avalanche um 12:26 bei 6,320 US-Dollar.

Nach 9,386 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Montagmittag um 0,32 Prozent auf 9,416 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6702 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 12:26 bei 0,6739 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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