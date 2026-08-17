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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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17.08.2026 11:55:54

Ferrari Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Gute Verkaufsergebnisse bei einer Versteigerung von Luxusautos im kalifornischen Monterey bestätigten seine optimistische Einschätzung der Italiener, schrieb James Grzinic am Montag. Anders als im breiteren Luxussektor sei die Gewinnung von Neukunden mit Interesse an klassischen Modellen ein gut funktionierender Mechanismus bei Ferrari./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
361.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.63%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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03.08.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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