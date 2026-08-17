Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Gute Verkaufsergebnisse bei einer Versteigerung von Luxusautos im kalifornischen Monterey bestätigten seine optimistische Einschätzung der Italiener, schrieb James Grzinic am Montag. Anders als im breiteren Luxussektor sei die Gewinnung von Neukunden mit Interesse an klassischen Modellen ein gut funktionierender Mechanismus bei Ferrari./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
400.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
362.75 €
|
Abst. Kursziel*:
10.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
361.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.63%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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