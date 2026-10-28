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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

53.32
CHF
-0.57
CHF
-1.05 %
16:51:31
BRXC
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30.10.2026 12:23:23

Unilever Outperform

Unilever
53.32 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns untermauerten die Logik der 2027 geplanten Trennung vom Lebensmittelgeschäft, schrieb Callum Elliott am Donnerstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
58.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
48.99 £ 		Abst. Kursziel*:
18.39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
48.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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