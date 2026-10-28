Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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30.10.2026 12:23:23
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns untermauerten die Logik der 2027 geplanten Trennung vom Lebensmittelgeschäft, schrieb Callum Elliott am Donnerstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
48.99 £
|
Abst. Kursziel*:
18.39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
48.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.05%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|53.32
|-1.05%
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