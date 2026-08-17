SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die früher als erwartet abgeschlossene Übernahme von Anysphere, dem Mutterkonzern des KI-Coding-Assistenten Cursor, für 60 Milliarden US-Dollar berge einige wesentliche Vorteile für das Raumfahrtunternehmen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen für SpaceX entsprechend an./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 235.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 146.96
|
Abst. Kursziel*:
59.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 145.68
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.31%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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