Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M vor Quartalszahlen von 154 auf 160 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum der Modekette im dritten Geschäftsquartal dürfte bei rund einem Prozent liegen und damit der Konsensschätzung entsprechen, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Wettbewerbsdynamik im unteren Preissegment des Marktes und die allgemeinen Nachfrageaussichten für 2026/27./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
160.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
175.10 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-8.62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
175.10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.62%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
30.06.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni (finanzen.net)
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25.06.26
|H&M-Aktie fällt: Schwaches Konsumklima belastet (AWP)
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24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.06.26
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31.05.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai (finanzen.net)
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30.04.26
|So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im April 2026 ein (finanzen.net)
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31.03.26
|März 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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|Barclays Capital
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|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
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|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
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|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
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|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|14.86
|-0.22%
Aktuelle Aktienanalysen
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