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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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17.08.2026 20:31:14

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

Hennes & Mauritz AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M vor Quartalszahlen von 154 auf 160 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das organische Wachstum der Modekette im dritten Geschäftsquartal dürfte bei rund einem Prozent liegen und damit der Konsensschätzung entsprechen, schrieb James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Wettbewerbsdynamik im unteren Preissegment des Marktes und die allgemeinen Nachfrageaussichten für 2026/27./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
160.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
175.10 SEK 		Abst. Kursziel*:
-8.62%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
175.10 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.62%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
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20:31 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
30.06.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
26.06.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
26.06.26 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
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