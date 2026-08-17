Dollar-Schwäche schwächt sich etwas ab - So schlägt sich der Franken

Überraschend gute Signale von der US-Konjunktur halfen ihm auf die Sprünge.

Gegenüber dem Franken notiert der Dollar aktuell mit 0,8115 wieder klar über der Marke von 0,81, nachdem er am Vormittag bis auf 0,8071 gefallen war. Und das Währungspaar EUR/USD gab entsprechend auf 1,1573 nach, nachdem es am Vormittag zeitweise die 1,16-Schwelle überschritten hatte. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9392 mehr oder weniger auf der Stelle.

Händler erklären sich die Dollar-Erholung mit dem sehr gut ausgefallenen Empire-State-Index, der am Nachmittag veröffentlicht wurde. Der Indikator, der die Stimmung bei den Unternehmen im Bundesstaat New York misst, stieg überraschenderweise an. Ökonomen hatten im Vorfeld einen Rückgang erwartet.

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Letzte Woche hatten schwache US-Konjunkturdaten den Dollar belastet. Die Erwartungen des Marktes, dass die US-Notenbank bei der Sitzung im September auf eine Zinserhöhung verzichten wird, verfestigten sich in der Folge weiter. Die neusten Daten relativieren dies nun wieder etwas.

Zürich (awp)