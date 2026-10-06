UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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06.10.2026 08:29:05
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell für das Schweizer Geldhaus. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40.14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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