UBS 40.14 CHF 0.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell für das Schweizer Geldhaus. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.