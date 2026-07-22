TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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23.07.2026 12:37:13
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 30 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den aufgehellten Ausblick der Volkswagen-Lkw-Tochter habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.32%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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