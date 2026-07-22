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23.07.2026 12:37:13

TRATON Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Traton von 30 auf 35 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den aufgehellten Ausblick der Volkswagen-Lkw-Tochter habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für die Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 11:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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