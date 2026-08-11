TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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11.08.2026 10:02:37
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren TRATON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TRATON-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20.16 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 496.032 TRATON-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 38.72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’206.35 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 92.06 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von TRATON betrug jüngst 19.40 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TRATON-Papiere fand am 28.06.2019 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des TRATON-Papiers wurde der Erstkurs mit 27.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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