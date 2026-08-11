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MDAX-Kursverlauf 11.08.2026 15:58:16

Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne

Der Handel in Frankfurt verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Salzgitter
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Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.17 Prozent auf 32’307.10 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357.933 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.049 Prozent auf 32’266.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’251.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’057.12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’341.75 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’919.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’448.76 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’282.97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.28 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 4.60 Prozent auf 154.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.53 Prozent auf 80.80 EUR), AIXTRON SE (+ 4.50 Prozent auf 42.29 EUR), KION GROUP (+ 3.79 Prozent auf 41.32 EUR) und Siltronic (+ 2.81 Prozent auf 78.70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-2.79 Prozent auf 59.20 EUR), PUMA SE (-2.69 Prozent auf 26.44 EUR), TRATON (-2.12 Prozent auf 37.90 EUR), Bechtle (-2.02 Prozent auf 35.88 EUR) und Salzgitter (-2.00 Prozent auf 51.45 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’771’162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39.993 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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