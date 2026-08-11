TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
35.14CHF
-1.20CHF
-3.30 %
14:54:35
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.08.2026 12:53:04
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 38,40 auf 36,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen an die Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf die Bewertung gewichtet sie das Geschäftsjahr 2027 nun stärker als das Geschäftsjahr 2028./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 13:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36.90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.33%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON gibt am Mittwochvormittag nach (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.26
|TRATON Aktie News: TRATON verbilligt sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)