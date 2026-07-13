TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus der Anleger dürfte auf der Preis-Kosten-Dynamik des Lastwagenbauers liegen, auf Margentreibern bei der Tochter Scania und dem Segment International, schrieb Hemal Bhundia am Montag im Ausblick auf den Quartalsbericht. Bhundia rechnet zudem mit einem soliden Auftragseingang im zweiten Geschäftsviertel./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.72 €
|
Abst. Kursziel*:
12.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.00%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
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