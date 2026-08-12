TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 37,78 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'491 Punkten steht. Die TRATON-Aktie sank bis auf 37,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 38'540 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 8,70 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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