Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’828 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9377 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’413 1.0%  Bitcoin 51’479 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Suche...

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 37,78 EUR ab.

TRATON
35.23 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 37,78 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'491 Punkten steht. Die TRATON-Aktie sank bis auf 37,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 38'540 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 8,70 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,30 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. Am 23.07.2026 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Juli 2026: So schätzen Experten die TRATON-Aktie ein


Bildquelle: TRATON GROUP
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten