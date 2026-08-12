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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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12.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON gibt am Mittwochvormittag nach

TRATON Aktie News: TRATON gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 37,82 EUR abwärts.

TRATON
35.23 CHF -0.66%
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Um 09:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 37,82 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'287 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 37,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2'460 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 9,41 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Mit Abgaben von 31,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,42 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 11.77 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 28.10.2026 gerechnet. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TRATON im Jahr 2026 4,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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