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28.07.2026 15:26:08
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Ein Analystenteam um den für Traton zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
39.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.77%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
39.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.82%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|
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