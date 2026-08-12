TRATON Aktie News: TRATON verbilligt sich am Nachmittag

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 37,52 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'430 Punkten steht. Das Tagestief markierte die TRATON-Aktie bei 37,50 EUR. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 79'439 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 9,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,86 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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