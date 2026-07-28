TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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29.07.2026 15:24:06
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Philippe Houchois verwies am Mittwoch auf die Telefonkonferenz des US-Lastwagenherstellers Paccar, die als positiv für den US-Lkw-Zyklus im Jahr 2027 sowie für die Aussichten des europäischen Marktes in diesem Jahr zu werten sei./ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
40.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.15%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
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|TRATON Market-Perform
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|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.26
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|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
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|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
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|UBS AG
|08.07.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TRATON Buy
|UBS AG
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|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
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