FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um den US-Nutzfahrzeugmarkt und die Auftragslage mit Blick auf bevorstehende neue Emissionsrichtlinien gedreht, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch Zölle seien ein Thema gewesen./bek/edh;