TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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24.07.2026 14:39:03
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Kennziffern der Volkswagen-Lkw-Tochter seien gut angekommen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei Traton in guter Form ins zweite Halbjahr gestartet./rob/edh/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 18:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
40.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
39.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.86%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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