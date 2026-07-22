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24.07.2026 14:39:03

TRATON Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Kennziffern der Volkswagen-Lkw-Tochter seien gut angekommen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei Traton in guter Form ins zweite Halbjahr gestartet./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 18:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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