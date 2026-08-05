Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Zum Handelsschluss notierte der MDAX im XETRA-Handel 0.50 Prozent schwächer bei 32’396.95 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 358.137 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.338 Prozent auf 32’670.09 Punkte an der Kurstafel, nach 32’559.91 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 32’392.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32’827.33 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0.530 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 32’994.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’132.72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30’824.66 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.57 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell WACKER CHEMIE (+ 5.09 Prozent auf 95.05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.63 Prozent auf 148.40 EUR), Lufthansa (+ 2.31 Prozent auf 8.68 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.86 Prozent auf 41.72 EUR) und Aurubis (+ 1.59 Prozent auf 191.70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-5.37 Prozent auf 22.20 EUR), TAG Immobilien (-3.61 Prozent auf 13.61 EUR), Nordex (-3.59 Prozent auf 38.12 EUR), Knorr-Bremse (-2.92 Prozent auf 103.10 EUR) und TRATON (-2.59 Prozent auf 39.80 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7’034’492 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38.909 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.36 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch