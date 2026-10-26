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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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26.10.2026 13:00:01

Tesla Overweight

Tesla
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Overweight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 450.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 372.22 		Abst. Kursziel*:
20.90%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 372.22 		Abst. Kursziel aktuell:
20.90%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
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