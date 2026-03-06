Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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07.04.2026 07:59:37
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lägen unter den Markterwartungen, schrieb Ryan Brinkman am Montag. Ein Rekordanstieg nicht-verkaufter Autos verschlimmere die Sorgen hinsichtlich des freien Cashflows./ajx/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Underweight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 145.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 352.82
|
Abst. Kursziel*:
-58.90%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 352.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
-58.90%
|
Analyst Name::
Ryan Brinkman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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