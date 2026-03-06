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07.04.2026 07:59:37

Tesla Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lägen unter den Markterwartungen, schrieb Ryan Brinkman am Montag. Ein Rekordanstieg nicht-verkaufter Autos verschlimmere die Sorgen hinsichtlich des freien Cashflows./ajx/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Tesla Underweight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 145.00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 352.82 		Abst. Kursziel*:
-58.90%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 352.77 		Abst. Kursziel aktuell:
-58.90%
Analyst Name::
Ryan Brinkman 		KGV*:
-
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07:59 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 Tesla Sell UBS AG
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