NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta berichtete am Dienstag von einem Investorentreffen mit einem Investor-Relations-Manager im Rahmen einer Fachkonferenz der US-Bank. Die Verkaufsdynamik des Elektroautobauers habe sich demnach im Mai auf breiter Front beschleunigt. Voll-Selbstständiges Fahren (FSD) entwickele sich zu einem spürbaren Nachfragetreiber, seine Verbreitung bleibe aber wegen länderspezifischer Zulassungen begrenzt. Das Neuprojekt "Cybercab" mache Fortschritte, indem es derzeit eine frühe Produktions- und Validierungsphase durchlaufe./rob/tih/he;