Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta berichtete am Dienstag von einem Investorentreffen mit einem Investor-Relations-Manager im Rahmen einer Fachkonferenz der US-Bank. Die Verkaufsdynamik des Elektroautobauers habe sich demnach im Mai auf breiter Front beschleunigt. Voll-Selbstständiges Fahren (FSD) entwickele sich zu einem spürbaren Nachfragetreiber, seine Verbreitung bleibe aber wegen länderspezifischer Zulassungen begrenzt. Das Neuprojekt "Cybercab" mache Fortschritte, indem es derzeit eine frühe Produktions- und Validierungsphase durchlaufe./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Underweight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 145.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 423.74
|
Abst. Kursziel*:
-65.78%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 423.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
-65.78%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
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