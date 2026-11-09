Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 400 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den US-Zwischenwahlen bleibe die Begründung für eine Fusion des Elektroauto-Herstellers mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX unverändert, dürfte aber schwieriger umzusetzen sein, schrieb Philippe Houchois am Montag. Er schraubte seine Tesla-Gewinnprognose (EPS) für 2026 um 23 Prozent nach unten./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Hold
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 375.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 378.05
|
Abst. Kursziel*:
-0.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 378.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.80%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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