Tesla 311.45 CHF 5.43% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 400 auf 375 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den US-Zwischenwahlen bleibe die Begründung für eine Fusion des Elektroauto-Herstellers mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX unverändert, dürfte aber schwieriger umzusetzen sein, schrieb Philippe Houchois am Montag. Er schraubte seine Tesla-Gewinnprognose (EPS) für 2026 um 23 Prozent nach unten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.