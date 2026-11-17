Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 425 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 425.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 383.72
|
Abst. Kursziel*:
10.76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 383.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.79%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
18.11.26
|Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Abend gestärkt (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Tesla-Fabrik in Grünheide: Was hinter dem jüngsten Milliardenversprechen steckt (Spiegel Online)
|
18.11.26
|André Thierig: Strafbefehl gegen Tesla-Werksleiter in Grünheide erlassen (Spiegel Online)
|
18.11.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer? (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Tesla-Aktie in Rot: Milliardeninvestment in Werk in Grünheide geplant (AWP)
|
16.11.26
|Tesla will drei Milliarden Euro in Werk in Grünheide stecken (AWP)
|
16.11.26
|Tesla will Milliardensumme für Robotaxi-Bau in Grünheide investieren (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|326.51
|0.83%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:30
|
UBS AG
Valeo Neutral
|11:30
|
UBS AG
Schaeffler Neutral
|11:29
|
UBS AG
AUMOVIO Buy
|11:29
|
UBS AG
Michelin Neutral
|11:28
|
UBS AG
Continental Buy
|11:25
|
UBS AG
Volkswagen Neutral
|11:24
|
UBS AG
Tesla Neutral