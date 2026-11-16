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16.11.2026 11:50:52
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Rajat Gupta widmete sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar der jüngsten Entwicklung im Bereich Robotaxis. In Texas habe Tesla in der Flottenstärke nun mit Alphabets Waymo gleichgezogen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 430.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 390.22
|
Abst. Kursziel*:
10.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 390.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.19%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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