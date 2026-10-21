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22.10.2026 18:37:45
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 391 auf 425 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal hätten sich einige positive Wendepunkte erkennen lassen, schrieb Joseph Spak am Donnerstag zu den Geschäftszahlen des E-Fahrzeugherstellers. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 425.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 377.90
|
Abst. Kursziel*:
12.46%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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