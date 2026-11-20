Die Tesla-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 349,68 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 25'335 Punkten notiert. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 349,30 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 370,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'805'228 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 29,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 14,95 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 21.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 28.05 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.10 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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