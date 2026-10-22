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22.10.2026 17:16:08

Tesla Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach vorgelegten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Analyst Edison Yu lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das solide dritte Quartal des E-Autoherstellers. Dabei hob er besonders die im Vergleich zum Vorquartal deutlich gestiegenen Margen positiv hervor./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:01 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
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