Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla abseits der derzeitigen Debatte über eine mögliche Fusion mit SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Im Zuge des Quartalsberichts seien viele Fragen zu den Ankündigungen im Bereich des Voll-Selbstständigen Fahrens (FSD) gestellt worden, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Tesla stelle andere Unternehmen damit in Schatten, dass 75 Prozent der Auslieferungen derzeit das System abonniert hätten. Dies spreche für sich, dass der Elektroautobauer einen Vorsprung vor der Konkurrenz habe./rob/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 394.76
|
Abst. Kursziel*:
21.59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 396.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.04%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
|13:00
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|Barclays Capital
|23.10.26
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|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|17:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15:57
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|326.67
|5.56%
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