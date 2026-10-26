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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

326.63
CHF
17.17
CHF
5.55 %
18:00:00
BRXC
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26.10.2026 17:18:41

Tesla Outperform

Tesla
326.63 CHF 5.55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla abseits der derzeitigen Debatte über eine mögliche Fusion mit SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Im Zuge des Quartalsberichts seien viele Fragen zu den Ankündigungen im Bereich des Voll-Selbstständigen Fahrens (FSD) gestellt worden, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Tesla stelle andere Unternehmen damit in Schatten, dass 75 Prozent der Auslieferungen derzeit das System abonniert hätten. Dies spreche für sich, dass der Elektroautobauer einen Vorsprung vor der Konkurrenz habe./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 12:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 12:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 480.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 394.76 		Abst. Kursziel*:
21.59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 396.56 		Abst. Kursziel aktuell:
21.04%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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