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23.11.2026 12:16:40
BASF-Aktie legt zu: Konzern verkauft Batterierecycling – Fokus liegt nun rein auf Kathodenmaterialien
BASF trennt sich von seinem Batterierecycling-Geschäft und richtet das Portfolio von BASF Battery Materials ausschliesslich auf Kathodenmaterialien aus.
Der Markt für Batteriematerialien verspreche zwar langfristiges Wachstum, sei aber von erheblichen Markt- und Technologierisiken geprägt, sagte BASF-Konzernvorstand Anup Kothari. BASF sehe in der Fokussierung auf Kathodenmaterialien das grösste Potenzial für Kundennutzen, Differenzierung und eine profitable Entwicklung, heisst es in der Mitteilung.
Überdies will der Chemieriese für zwei stillgelegte Produktionsstandorte in Finnland und den USA nach möglichen Partnern suchen, die sie nutzen können.
Der Verkauf des Batterierecyclings im Rahmen der Winning-Ways-Strategie von 2024. Damals war Battery Materials zu einem Standalone-Geschäft erklärt worden und hatte hochfliegende Ausbaupläne gestoppt.
Die BASF-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent auf 49,6 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
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