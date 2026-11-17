Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Tesla-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 234.30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Tesla-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.268 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 379.74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’620.74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.07 Prozent angezogen.

Tesla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.54 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch