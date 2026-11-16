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Tauschverhältnis wird teurer 16.11.2026 10:30:00

SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer?

SpaceX-Aktie unter Druck: Wird die Tesla-Fusion für Musk jetzt teurer?

Die Gespräche zwischen SpaceX und Tesla kommen voran, doch ein schwächerer Kurs verschiebt die Verhältnisse: Wer zahlt am Ende für wen mehr?

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  • Fusionsgespräche kommen laut Bloomberg voran
  • Schwacher Kurs könnte SpaceX zu mehr Aktien im Tausch zwingen
  • Regulierer und Aktionäre haben beim Zusammenschluss das letzte Wort

Die Fusionsgespräche zwischen SpaceX und Tesla kommen laut Bloomberg voran. Eine Einigung könnte frühestens im Dezember bekannt werden. Doch der Kursrutsch der SpaceX-Aktie macht den Aktientausch für die SpaceX-Seite teurer und verschärft die Frage, wie viele Anteile Tesla-Aktionäre bekämen.

Fusion zwischen SpaceX und Tesla: Gespräche laufen, Hürden bleiben

Laut Bloomberg vom Donnerstag kommen beide Unternehmen in den Verhandlungen voran, ein Rutsch auf Anfang 2027 wurde ebenfalls durchgespielt. Die Verwaltungsräte beraten dem Bericht zufolge mit ihren Beratern über Konditionen und die künftige Führungsstruktur. Offen ist, wie viele SpaceX-Aktien die Tesla-Aktionäre erhielten und wie sich Teslas Chinageschäft operativ und rechtlich abschirmen liesse. Eine Bestätigung der Unternehmen gibt es dazu nicht.

Musk sagte in der Telefonkonferenz zu den SpaceX-Quartalszahlen, eine Fusion wäre eine gute Idee. Beide Unternehmen haben Sonderausschüsse aus unabhängigen Verwaltungsräten gebildet; Tesla bestätigte seinen Ausschuss im Quartalsbericht und nannte als Voraussetzungen die Empfehlung des Gremiums und gegebenenfalls die Zustimmung der Aktionäre. Bei SpaceX bedürfte eine Kombination laut Quartalsbericht zusätzlich der Zustimmung des kontrollierenden Aktionärs, Musk kontrolliere rund 85 Prozent der Stimmrechte. Reuters zufolge hat Musks öffentliche Befürwortung den unabhängigen Prozess verkompliziert. Die Fusion steht dem Bericht zufolge wegen der US-Verteidigungsaufträge von SpaceX und Teslas Abhängigkeit von China vor hohen regulatorischen Hürden.

Formal liegt das letzte Wort also bei Musk, politisch und regulatorisch ist der Weg dagegen alles andere als frei. Für Anleger beider Aktien hängt der Zeitplan damit weniger von den Verhandlern ab als von Behörden und Ausschüssen.

Warum der Kursrutsch den Aktientausch für SpaceX verteuert

Die SpaceX-Aktie gab seit dem 21. Oktober, dem ersten Handelstag nach Musks Äusserung, nach und verlor zuletzt nachbörslich 2,05 Prozent auf 136,26 US-Dollar. Am Montag notiert die SpaceX-Aktie an der NADAQ vorbörslich zeitweise 0,6 Prozent höher bei 139,94 US-Dollar. Tesla blieb in dieser Zeit ungefähr unverändert. Nach der Berechnung von Barron's müsste SpaceX bei einem Tausch dadurch deutlich mehr eigene Aktien ausgeben.

Barron's rechnet ein hypothetisches Beispiel ohne vereinbarte Konditionen durch. Bei 200 US-Dollar je SpaceX-Aktie und 15 Prozent Übernahmeprämie wären rund 2,3 SpaceX-Aktien je Tesla-Aktie nötig, bei rund 140 US-Dollar rund 3,2. SpaceX müsste demnach etwa 40 Prozent mehr Aktien ausgeben. Barron's zufolge könnten Tesla-Anleger dann mehr als die Hälfte des fusionierten Konzerns halten, beim höheren Kurs wären es rund 43 Prozent.

Die Marken zeigen, wie weit sich der Kurs bewegt hat: Die Aktie schloss am 16. Juni kurz nach dem Börsengang über 200 US-Dollar, am 5. November lag das Schlusstief bei 123,62 US-Dollar. Der Ausgabepreis aus dem Juni betrug 135 US-Dollar. Laut Benzinga müssten die Tesla-Aktionäre mit der Mehrheit aller ausstehenden Aktien zustimmen. ERShares-Gründer Joel Shulman nennt den Preis, den SpaceX für Tesla zahlen müsste, die grösste Sorge.

Der Kursrutsch ist damit mehr als eine Momentaufnahme: Er verschiebt die Machtverhältnisse zwischen beiden Aktionärskreisen und damit die Verhandlungsposition von SpaceX.

Analystenbild und Termine im Dezember

Das Analystenbild bleibt freundlich: Von 33 Analysten stufen 27 die SpaceX-Aktie mit Buy ein, fünf mit Hold und einer mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 246,30 US-Dollar, die Spanne reicht von 140 bis 500 US-Dollar. Citi-Analyst John Godyn hob das Kursziel am 22. Oktober auf 240 US-Dollar an. Die breite Streuung zeigt, wie unterschiedlich die Bewertung ausfällt.

Im Dezember häufen sich Termine. Am 8. Dezember werden die letzten gesperrten SpaceX-Aktien frei, und für das Arizona-Projekt mit rund 50 Milliarden US-Dollar Investitionen ist eine öffentliche Anhörung angesetzt. Beides kann den Kurs und damit das Umtauschverhältnis beeinflussen.

Der nächste feste Termin ist die Tesla-Hauptversammlung am 3. Dezember, auf der Musk und Verwaltungsratschefin Robyn Denholm zur Wiederwahl stehen. Aussagen dort zu den Gesprächen mit SpaceX wären der erste Hinweis darauf, ob der Zeitplan mit einer Einigung im Dezember hält.

Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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