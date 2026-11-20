Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 369,79 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 25'923 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 365,25 USD ein. Bei 370,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'857'921 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 498,82 USD erreichte der Titel am 23.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,89 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 297,39 USD am 30.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 19,58 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 21.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,17 Prozent auf 28.05 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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