Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Margendruck halte an, aber Robotaxis und Fahrassistenzsysteme (FSD) gewännen langfristig an Bedeutung, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Tesla habe im dritten Quartal deutlich mehr Elektroautos verkauft, und bei drei Viertel der Auslieferungen in Nordamerika hätten die Käufer das FSD-Abonnement aktivieren lassen. Zudem verspreche die mögliche Megafusion mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hohe Synergien - sie dürfte 2027 vollzogen werden./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Kaufen
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 374.58
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 374.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
22.10.26
|BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger bedeutet (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Tesla-Aktie nach Zahlen schwächer: Gewinn und Umsatz im Fokus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Donnerstagabend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Tesla-Aktie: Warum eine SpaceX-Fusion für JPMorgan eine China-Frage ist (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern - Aktie fällt (AWP)
|
22.10.26
|Tesla: Gewinn bricht im dritten Quartal ein, Umsatz stagniert (Spiegel Online)
|
22.10.26
|Musk schwärmt nach Tesla-Gewinneinbruch von Robotern (AWP)
Analysen zu Tesla
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|311.96
|-2.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|
UBS AG
Hermès Sell
|11:48
|
DZ BANK
Tesla Kaufen
|11:32
|
UBS AG
Eni Buy
|11:09
|
Bernstein Research
Volvo AB Market-Perform
|10:59
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|10:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KRONES Buy
|10:39
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Fresenius Buy