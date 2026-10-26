Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla angesichts einer möglichen Fusion mit SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Die Debatte über einen Zusammenschluss der beiden Elon-Musk-Konzerne werde wohl vorerst zum Haupttreiber der Aktien, denen die Spekulation über einen möglichen Aufschlag einen Boden verschaffe, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem habe der jüngste Quartalsbericht des Elektroautobauers ermutigende Fortschritte mit dem Robotaxi aufgezeigt, während die Erwartungen an den humanoiden Roboter Optimus verhalten blieben./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Buy
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 420.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 395.17
|
Abst. Kursziel*:
6.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 395.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.27%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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