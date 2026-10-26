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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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26.10.2026 15:57:45

Tesla Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla angesichts einer möglichen Fusion mit SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Die Debatte über einen Zusammenschluss der beiden Elon-Musk-Konzerne werde wohl vorerst zum Haupttreiber der Aktien, denen die Spekulation über einen möglichen Aufschlag einen Boden verschaffe, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem habe der jüngste Quartalsbericht des Elektroautobauers ermutigende Fortschritte mit dem Robotaxi aufgezeigt, während die Erwartungen an den humanoiden Roboter Optimus verhalten blieben./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Buy
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 395.17 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 395.21 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
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