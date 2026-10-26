FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla angesichts einer möglichen Fusion mit SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 420 US-Dollar belassen. Die Debatte über einen Zusammenschluss der beiden Elon-Musk-Konzerne werde wohl vorerst zum Haupttreiber der Aktien, denen die Spekulation über einen möglichen Aufschlag einen Boden verschaffe, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem habe der jüngste Quartalsbericht des Elektroautobauers ermutigende Fortschritte mit dem Robotaxi aufgezeigt, während die Erwartungen an den humanoiden Roboter Optimus verhalten blieben./tih/he;